Addio Carisport da oggi è il Pala Bcc Romagnolo | Dopo quella del 1985 è una seconda inaugurazione di rinascita
Con un incontro nell'ormai ex Carisport è stato ufficializzato il cambio di nome dello storico palazzetto dello sport di Cesena che diventa ‘Pala Bcc Romagnolo’. Riconosciuto il sostegno economico della banca locale rivelatosi fondamentale per far ripartire l'impianto pesantemente danneggiato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Da oggi l'addio all'app Postepay: cosa cambia? - È arrivato il giorno stabilito da Poste Italiane per l'addio all'applicazione di Postepay: inizia la transizione forzata alla Super App. punto-informatico.it scrive