addio bibi moglie e musa di sergio staino

Scandicci (Firenze), 25 novembre 2025 –  E’ morta  Bruna Pinasco, moglie di Sergio Staino. A darne notizia è il Comune di Scandicci. Bibi, come la chiamava il marito nelle sue celebri vignette, si è spenta all'età 74 anni a causa di una malattia incurabile. "Voglio esprimere il dolore mio e di tutta la comunità di Scandicci per la perdita di una donna speciale. Bruna Pinasco, con la sua presenza sempre discreta ma fondamentale, sapeva essere al centro delle relazioni insieme a Sergio. Aveva una straordinaria capacità di tenere insieme cose e persone, dall’attività di Sergio a quell’incredibile rete di amicizie che nella storia di questa coppia straordinaria ha saputo fare la differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

