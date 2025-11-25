Addio alla tartaruga Gramma morta a 141 anni nello zoo di San Diego | ha visto due guerre mondiali e 20 presidenti

La tartaruga delle Galápagos Gramma è morta a 141 anni allo zoo di San Diego. Simbolo dello zoo per quasi un secolo, è morta a causa di complicazioni dovute all'età avanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

