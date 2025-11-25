Addio al piccolo Giovanni | il video della cerimonia
l duomo di Muggia ha accolto la bara contenente Giovanni Trame, il bambino ucciso dalla madre nelle scorse settimane. Il feretro è arrivato alle 10, per poi essere trasportato davanti all'altare della chiesa cittadina. Tra le prime file, oltre al sindaco di Muggia Paolo Polidori, anche il primo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Oltre cinquecento persone per l’addio al piccolo Giovanni Trame nel duomo di Muggia, in piazza Marconi. L’arrivo della bara bianca in piazza Marconi, la messa e il corteo funebre silenzioso dal Duomo fino al cimitero. Le foto sono di Andrea Lasorte - facebook.com Vai su Facebook
