Addio a una leggenda del calcio italiano e della Nazionale | il triste annuncio
– La giornata del 25 novembre 2025 si è tinta di lutto per il calcio italiano. È venuto a mancare Lorenzo Buffon, celebre portiere che ha segnato un’epoca con la maglia del Milan e della Nazionale italiana. La notizia della sua scomparsa, avvenuta a causa di un improvviso arresto cardiaco, è stata comunicata dalla figlia Patricia, lasciando sgomenta la comunità sportiva e non solo. Aveva 95 anni. . La morte di Buffon è avvenuta a Latisana, in provincia di Udine, dove aveva scelto di vivere da tempo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
