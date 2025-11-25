Addio a Lorenzo Buffon morto a 96 anni per infarto l’ex portiere di Milan e Inter con i rossoneri vinse 4 scudetti e 1 Coppa Latina

Ilgiornaleditalia.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buffon balzò agli onori della cronaca non solo per le imprese sportive ma anche per la sua vita privata, in particolare per il matrimonio con Edy Campagnoli, la celebre valletta di Mike Bongiorno, un’unione poi conclusa con il divorzio. Era anche cugino alla lontana di Gigi Buffon Addio a un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

