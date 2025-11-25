Addio a Lorenzo Buffon | blindò la porta a ‘Tenaglia’ del Milan del Gre-No-Li il ricordo di Gigi Buffon

Lorenzo Buffon si spento a Latisana all’età di 95 anni. Lorenzo Buffon, simbolo di un calcio irripetibile, si è spento a 95 anni a Latisana per un arresto cardiaco. Non fu soltanto il portiere dei cinque scudetti, l’uomo dal soprannome “Tenaglia” per quella presa sicura e granitica: Buffon fu un personaggio oltre il campo, un uomo che seppe attraversare sport, costume e società restando sempre riconoscibile, sempre autentico. Il portiere che rivoluzionò il ruolo. Con il Milan del Gre-No-Li costruì una parte fondamentale del suo mito, contribuendo ai trionfi del 1951, 1955, 1957 e 1959. Fu uno dei primi estremi difensori a uscire dai pali, ad “anticipare il gioco”, una visione moderna che allora sembrava quasi sfrontata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

