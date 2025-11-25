ACF Arezzo | vittorie in campo e impegno contro la violenza sulle donne
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, ACF Arezzo rinnova con forza il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema che riguarda da vicino il mondo dello sport e l’intera comunità. Il club aderisce all’iniziativa “Ogni Passaggio Conta”, progetto che utilizza il linguaggio universale dello sport per promuovere rispetto, ascolto e prevenzione della violenza di genere. Per l’occasione, l’ACF Arezzo ha acquistato e distribuito fasce da capitano dedicate, simbolo della campagna, che verranno indossate da tutte le formazioni amaranto, dalle giovanili alla Prima Squadra. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
VASARI AREZZO RUGBY UNDER 12 Festa del Rugby presso lo @scandiccirugbyasd 3 belle vittorie su 5 partite disputate. Bravissimi! Tutti con i "baffi" in occasione del #movember #vasariarezzorugby #amarantochannel #arezzonotizie #arezzosport #firtosca - facebook.com Vai su Facebook
Acf, vittoria nel derby per la Primavera - Arezzo, 25 novembre 2025 – Acf, vittoria nel derby per la Primavera. msn.com scrive
In occasione del 25 novembre, Acf Arezzo aderisce all'iniziativa "Ogni Passaggio Conta" - Il progetto che utilizza lo sport come strumento di consapevolezza e come veicolo per promuovere rispetto, ascolto e prevenzione della violenza di genere ... Scrive msn.com
Acf, la Primavera torna in campo dopo il mese di stop - Nel recupero della terza giornata, l’Arezzo conquista due punti nei primi due tempi grazie al doppio pareggio (0- Da msn.com