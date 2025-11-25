In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre, ACF Arezzo rinnova con forza il proprio impegno nella sensibilizzazione su un tema che riguarda da vicino il mondo dello sport e l’intera comunità. Il club aderisce all’iniziativa “Ogni Passaggio Conta”, progetto che utilizza il linguaggio universale dello sport per promuovere rispetto, ascolto e prevenzione della violenza di genere. Per l’occasione, l’ACF Arezzo ha acquistato e distribuito fasce da capitano dedicate, simbolo della campagna, che verranno indossate da tutte le formazioni amaranto, dalle giovanili alla Prima Squadra. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - ACF Arezzo: vittorie in campo e impegno contro la violenza sulle donne