Acerbi verso l’addio? L’Al-Hilal si muove per il difensore dell’Inter

Il futuro di Francesco Acerbi torna al centro della scena nerazzurra. Il difensore, classe 1988, vede avvicinarsi la scadenza del contratto fissata a giugno 2026, momento in cui potrebbe svincolarsi a parametro zero. E mentre l'Inter ragiona sulle prossime mosse, dall'Arabia Saudita arriva un segnale che potrebbe cambiare gli equilibri. Nome completo Francesco Acerbi Posizione Difensore Squadra attuale Inter Nazione Luogo di nascita Vizzolo Predabissi Data di nascita Febbraio 10, 1988 00:00 Età 37 Peso (Kg) 88 Altezza (cm) 192 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 9 - Per Game Partite iniziate 9

