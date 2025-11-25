Acerbi minaccia Leao sotto gli occhi dell'arbitro nel derby | Se lo rifai ti stacco il dito

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Acerbi e Leao protagonisti di un acceso diverbio durante l'ultimo derby Inter-Milan. Le telecamere riprendono il momento in cui il difensore nerazzurro minaccia l'attaccante rossonero: "Se lo rifai ti stacco il dito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

