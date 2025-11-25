Acerbi a Leao | Ti stacco un dito I retroscena del derby La furia di Allegri contro Sozza e Barella

E' uscito l'appuntamento settimanale di 'DAZN' con la rubrica 'BordoCam'. Turno del derby tra Inter e Milan. Allegri, Acerbi, Leao e non solo. La partita dalle panchine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Acerbi a Leao: “Ti stacco un dito”. I retroscena del derby. La furia di Allegri contro Sozza e Barella

Inter-Milan, Acerbi dopo aver tirato i capelli a Leao: "Cosa mi punti il dito? La prossima volta te lo stacco" - Nel consueto episodio di "Bordocam", format di DAZN, spunta la frase pronunciata da Acerbi a Leao nel derby: "Ma cosa mi punti il dito? msn.com scrive

Inter-Milan, Acerbi dopo aver tirato i capelli a Leao: "Non l'ho fatto apposta. Ma cosa mi punti il dito? La prossima volta ti stacco il dito" - DAZN ha pubblicato "Bordocam", format per rivivere da bordo campo le partite di Serie A. Scrive milannews.it

