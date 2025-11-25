Accusato di aver sottratto oltre 160mila euro al padre finisce al banco degli imputati

NARDO' - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Angelo Zizzari ha disposto il rinvio a giudizio di un 51enne di Nardò, accusato di peculato perché si sarebbe appropriato delle risorse economiche del padre, di cui era amministratore di sostegno. Il processo si aprirà il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

