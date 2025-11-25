Accusato di abbandono di minori la Procura chiede l’archiviazione per Francesco Totti
La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di Francesco Totti, indagato per abbandono di minori in seguito a una denuncia presentata dall’ex moglie Ilary Blasi. Secondo la conduttrice, l’ex capitano della Roma avrebbe lasciato sola la figlia minore, Isabel, per alcune ore durante una serata del maggio 2023. Nell’indagine risultavano coinvolti anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi (in casa erano presenti anche i suoi due figli minorenni), e la tata della coppia, accusata di aver reso dichiarazioni false. L’origine dell’inchiesta. La vicenda prende avvio quando Ilary Blasi, all’estero per lavoro, contatta telefonicamente la figlia e capisce che la bambina si trova in casa senza adulti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
