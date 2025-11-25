Accoltellato a Milano i due 18enni restano in carcere La gip | Minimizzano le loro colpe L' incredibile versione di Chiani

Alessandro Chiani e Ahmed Atia, i due ragazzi di 18 anni arrestati insieme a tre minorenni lo scorso 18 novembre per rapina e tentato omicidio per il brutale pestaggio e accoltellamento ai danni. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Accoltellato a Milano, i due 18enni restano in carcere. La gip: «Minimizzano le loro colpe». L'incredibile versione di Chiani

Accoltellato a Milano, i due 18enni restano in carcere. La gip: «Minimizzano le loro colpe». L'incredibile versione di Chiani - La vittima fu aggredita, picchiata e accoltellata lo scorso 12 ottobre nella zona di Corso Como a Milano, e per via delle ferite rischia di restare paraplegico Alessandro Chiani e Ahmed Atia, i due ... Secondo leggo.it

“Versioni inverosimili e rimpalli di responsabilità”: niente domiciliari per i 18enni che hanno accoltellato lo studente a Milano - Lo ha deciso la gip Chiara Valori, respingendo le istanze delle difese (parere contrario del pm Andrea Zanoncelli). Riporta msn.com

Studente accoltellato a Milano, 18enni rischiano fino a 20 anni. L'aggressione brutale e i messaggi: «Domani schiatta e ti danno omicidio» - Per le imputazioni loro contestate, incluse le aggravanti, i due 18enni che hanno aggredito il ... Si legge su leggo.it