Accoltellamento dell’ex compagna a Montoggio l’uomo fermato resta in carcere

25 nov 2025

Secondo la giudice per le indagini preliminari, Salvatore Panzica può tornare a cercare di uccidere l’ex compagna e c’è il rischio che fugga, facendo perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

