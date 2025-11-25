Accoltellamento dell’ex compagna a Montoggio l’uomo fermato resta in carcere

Secondo la giudice per le indagini preliminari, Salvatore Panzica può tornare a cercare di uccidere l’ex compagna e c’è il rischio che fugga, facendo perdere le sue tracce. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Accoltellamento dell’ex compagna a Montoggio, l’uomo fermato resta in carcere

