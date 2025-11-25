Accessori piccoli dettagli per emozionare
Gli accessori elevano qualsiasi look e sono il regalo ideale per chi ha già tutto. Partiamo dagli orologi: un classico Rolex Submariner per lui è eterno, ma per budget più accessibili, optate per un Daniel Wellington minimalista o un Garmin smart per gli sportivi. Per lei, un bracciale Pandora personalizzabile con charm natalizi aggiunge magia. Cinture in pelle di Salvatore Ferragamo o versioni reversibili di Hermès: pratiche e lussuose. Aggiungete portafogli slim di Secrid con protezione RFID, perfetti nell'era digitale. Per l'inverno, guanti in pelle foderati di cashmere da Sermoneta Gloves o cappelli beanie di The North Face. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Piccoli grandi costruttori in azione! Con il Set 24 pezzi attrezzi da lavoro con accessori, il divertimento è assicurato! Un kit completo per stimolare la creatività, la manualità e il gioco di ruolo, proprio come i veri professionisti. Cosa troverai all’interno: • Tra - facebook.com Vai su Facebook