Gli accessori elevano qualsiasi look e sono il regalo ideale per chi ha già tutto. Partiamo dagli orologi: un classico Rolex Submariner per lui è eterno, ma per budget più accessibili, optate per un Daniel Wellington minimalista o un Garmin smart per gli sportivi. Per lei, un bracciale Pandora personalizzabile con charm natalizi aggiunge magia. Cinture in pelle di Salvatore Ferragamo o versioni reversibili di Hermès: pratiche e lussuose. Aggiungete portafogli slim di Secrid con protezione RFID, perfetti nell'era digitale. Per l'inverno, guanti in pelle foderati di cashmere da Sermoneta Gloves o cappelli beanie di The North Face. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Accessori, piccoli dettagli per emozionare