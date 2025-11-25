Accademia del Prosciutto di Parma tra tradizione e innovazione
Lunedì 24 novembre si è tenuto presso l’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore C. E. Gadda di Langhirano l’evento “”, con il quale è stata presentata al pubblico l’Accademia del Prosciutto di Parma, il Laboratorio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Violenza contro le donne: tutti i dati a Parma, +53% in dieci anni Consiglio comunale, ecco il bilancio di previsione al 2028 Dalla stazione allo Spip: la nuova linea 16 Langhirano, l'Accademia del Prosciutto al Gadda è realtà Salso, il nuovo piano soste Le offer - facebook.com Vai su Facebook
Prosciutto di Parma: alla corte del Re dei Salumi - Insieme al Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma resta uno dei massimi emblemi della tradizione alimentare italiana, un esempio dell'eccellenza ... tgcom24.mediaset.it scrive
Il nuovo volto del Prosciutto di Parma: tradizione pura e sostenibilità certificata - Sulle colline del parmense, Devodier unisce qualità, sostenibilità e passione familiare nella produzione del Prosciutto di Parma Dop ... Da italiaatavola.net
Festival Prosciutto di Parma, evento dal 6 all'8 settembre - L'appuntamento, giunto alla sua ventisettesima edizione, prevede show cooking, spettacoli e degustazioni. Da ansa.it