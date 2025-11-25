Accadde oggi | 25 novembre muore Diego Armando Maradona

Fremondoweb.com | 25 nov 2025

La causa del decesso fu un edema polmonare acuto secondario a insufficienza cardiaca cronica Alla notizia della morte di Diego Armando Maradona, il 25 novembre 2020, il mondo del calcio, e anche quello non sportivo, si fermò per piangere.

accadde oggi 25 novembre muore diego armando maradona

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 25 novembre, muore Diego Armando Maradona

