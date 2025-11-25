Abbattimento e ricostruzione della scuola Carlo Alberto Alemagna | il plauso dell' associazione Torrione Eventi
Nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici approvato dalla Giunta del Comune di Salerno è previsto anche il progetto di abbattimento e ricostruzione della scuola “Carlo Alberto Alemagna”. Un intervento ritenuto fondamentale per garantire strutture moderne, sicure e funzionali agli studenti e alle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dopo anni di lavoro per l'abbattimento e ricostruzione annunciata la consegna della nuova sede alla scuola IC Gatti-Manzoni-Augruso - facebook.com Vai su Facebook
IV Municipio, ci sono alberi pericolosi nelle scuole: via all'abbattimento di 130 esemplari - C’erano alberi dichiarati “pericolanti” da anni sotto i quali, ogni giorno, passavano bambini e bambine. Si legge su romatoday.it