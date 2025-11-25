Abbandono rifiuti e recupero di aree degradate dalla Regione oltre 6 milioni ai Comuni

Reggiotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 6 milioni per sostenere i comuni calabresi nel recupero di aree degradate e per la bonifica degli spazi pubblici deturpati da fenomeni di abbandono di rifiuti.È quanto prevede l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale promosso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it



