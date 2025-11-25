A Vasto nasce la casa rifugio per donne vittime di violenza sarà operativa dall' anno prossimo

Chietitoday.it | 25 nov 2025

A Vasto nasce la casa rifugio per donne vittime di violenza, che sarà operativa dal 2026. Nella mattinata di martedì 25 novembre, infatti, la giunta comunale ha approvato la delibera che istituisce la struttura. “Si tratta di un passo fondamentale nel rafforzamento della rete territoriale di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

