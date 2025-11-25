A Vasto nasce la casa rifugio per donne vittime di violenza sarà operativa dall' anno prossimo
A Vasto nasce la casa rifugio per donne vittime di violenza, che sarà operativa dal 2026. Nella mattinata di martedì 25 novembre, infatti, la giunta comunale ha approvato la delibera che istituisce la struttura. “Si tratta di un passo fondamentale nel rafforzamento della rete territoriale di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Vasto, gli studenti del Mattioli a scuola di legalità “La libertà nasce dal coraggio, dall’ascolto e dal rispetto reciproco”. E’ il messaggio lanciato dall’Osservatorio regionale della legalità presieduto dal Consigliere Regionale Francesco Prospero che, insieme alla - facebook.com Vai su Facebook
Genova, domani lo sfratto di Casa Raphael: da rifugio per famiglie fragile a Rsa privata - A Casa Raphael, gestita da un gruppo di suore, hanno trovato un tetto e un pasto caldo, profughi ucraini, rifugiati, ... Scrive ilfattoquotidiano.it