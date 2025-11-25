A Scandicci torna Wine Weekend l’evento che celebra la passione per il vino

Firenzetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa è finita: torna a Scandicci Wine Weekend, l’evento che celebra la passione per il vino e il piacere di stare insieme. Presso il Centro Rogers in Piazzale della Resistenza due giornate per scoprire alcune eccellenze vitivinicole italiane, incontrare i produttori e degustare oltre cento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

