A Salerno prima tappa nazionale di Educational Goal Festival
Si terrà domani a Salerno, nel Palazzo Comunale dalle 9.30 alle 18.30, l’evento clou di Educational Goal Festival (EGF), il primo appuntamento nazionale sull’educazione alla sostenibilità patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (qui il programma di Salerno). Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
