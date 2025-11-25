A Piana degli Albanesi crocevia storico tra Oriente e Occidente una giornata di preghiera e studio
Al margine dell’altopiano montuoso della provincia di Palermo dove è situata, Piana degli Albanesi, luogo simbolico dell’incontro storico tra l’occidente e l’oriente d’Europa, in un eccezionale sabato di metà novembre, ha accolto un evento di straordinaria rilevanza, di preghiera, memoria e impegno. Piana degli Albanesi non è un luogo qualsiasi. È un borgo identitario, custode . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
INCONTRI INTERNAZIONALI DEL SINDACO DI PIANA DEGLI ALBABESI IN KOSOVO Incontri internazionali in Kosovo del Sindaco di Piana degli Albanesi, con il Primo Ministro Albin Kurti. Focus sulll'importanza di incrementare gli scambi - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: 'Piana degli Albanesi ci fa sentire insieme a casa' - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica d'Albania Bajram Begaj sono a Piana degli Albanesi (Palermo) per una visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia. Da ansa.it