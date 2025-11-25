A New York sfila in passerella la prima collezione fatta solo con lana di pecore gay | Anche i montoni sono omosessuali e vengono uccisi per questo

Cosa fanno insieme un designer hollywoodiano, un contadino tedesco e Grindr? No, non è l’inizio di una barzelletta politicamente scorretta. Arriva dal New York Times, per mano di Vanessa Friedman, la notizia di moda più bizzarra di questa fine dell’anno: a New York ha sfilato la prima collezione creata interamente con lana di pecore gay. La linea, ribattezzata “I Wool Survive” (un gioco di parole su I Will Survive), è realizzata con lana ricavata dagli arieti omosessuali che, non accoppiandosi con le femmine, vengono solitamente scartati e inviati al macello. 37 look di pura lana, interamente lavorati a mano, presentati in quella che Schmidt definisce “non una sfilata, ma un progetto di diritti umani e animali”, per dimostrare, con la forza della natura, che l’omosessualità “non è una scelta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A New York sfila in passerella la prima collezione fatta solo con lana di pecore gay: “Anche i montoni sono omosessuali e vengono uccisi per questo”

