A Natale in discoteca in bus gratis | l' iniziativa dei Comuni di Ballabio e Pescate

In disco con un bus gratuito “offerto” dal Comune. Anzi, da due Comuni. In occasione dello “School party” di Natale, organizzato dalla Discoteca Orsa Maggiore di Lecco per martedì 23 dicembre 2025, le Amministrazioni comunali di Ballabio e di Pescate uniscono le forze proponendo un unico servizio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

