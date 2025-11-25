A Napoli si pensa già a Capodanno | arrestato un uomo con 100 candelotti esplosivi in auto

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era in strada nel traffico cittadino con 100mila candelotti esplosivi nella propria auto: arrestato un 25enne su via Gabriele Rossetti a Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

napoli pensa gi224 capodannoA Napoli si pensa già a Capodanno: arrestato un uomo con 100 candelotti esplosivi in auto - Era in strada nel traffico cittadino con 100mila candelotti esplosivi nella propria auto: arrestato un 25enne su via Gabriele Rossetti a Fuorigrotta ... Segnala fanpage.it

Napoli in festa per lo scudetto, ma è una notte di violenza: «97 feriti, più che a Capodanno». Rapine, accoltellamenti e atti vandalici - Dopo la lunga notte di festa per il quarto scudetto del Napoli, la città si è svegliata con un bilancio tutt’altro che festoso. Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Pensa Gi224 Capodanno