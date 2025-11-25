A Milano il corteo contro il patriarcato e la violenza di genere

Per Non una di meno il corteo "Sabotiamo guerre e patriarcato contro la violenza maschile sulle donne e di genere" è partito a Milano da piazza Oberdan a conclusione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Milano il corteo contro il patriarcato e la violenza di genere

Argomenti simili trattati di recente

NON UNA DI MENO, STASERA CORTEO CITTADINO In occasione della giornata contro la violenza sulle donne Non Una Di Meno - Milano organizza un corteo cittadino che partirà alle 18,30 da piazza Oberdan per terminare in piazzale Lodi. Previsti un prec Vai su Facebook

La Giornata contro la violenza sulle donne, il corteo di “Non una di meno” sfila per le vie di Milano: “Siamo in diecimila” - La manifestazione partita da Porta Venezia ha attraversato il centro passando davanti al Palazzo di Giustizia. Da ilgiorno.it

Milano, corteo contro la violenza sulle donne: letti e affissi i nomi delle 78 vittime di femminicidio «Sabotiamo guerre e patriarcato» - A Milano il corteo di Non Una Di Meno ha attraversato le vie del centro dopo la partenza da piazzale Oberdan, nella serata della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. msn.com scrive

Milano in corteo contro la violenza sulle donne: orari e percorso della manifestazione del 25 novembre - Milano contro la violenza di genere: martedì 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il movimento femminista e transfemminista ... Segnala mentelocale.it