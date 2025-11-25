A Manfredonia è già Natale con il progetto ‘Note di Luce’ della New Generation Wind Orchestra

Foggiatoday.it | 25 nov 2025

C’è un modo silenzioso e potente di raccontare le nostre vite, le nostre emozioni e il nostro Natale: attraverso la musica. È da questo sentimento che nasce ‘Note di Luce’, la nuova produzione natalizia 2025 della ‘New Generation Wind Orchestra’ pronta a trasformare la Chiesa Santa Maria delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

