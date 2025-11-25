A Guglionesi la notte si accende | il 7 dicembre arriva Circo Nero

25 nov 2025

Il 7 dicembre, la notte avrà un altro sapore a Guglionesi Castellare, in provincia di Campobasso: arriva Circo Nero Italia, esperienza che unisce clubbing, teatro e suggestioni oniriche, pronta a trasformare un angolo di Molise in un grande rito collettivo in cui la musica diventa linguaggio condiviso. Un collettivo che vive di trasformazioni Circo Nero . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

