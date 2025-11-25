A Guglionesi la notte si accende | il 7 dicembre arriva Circo Nero
Il 7 dicembre, la notte avrà un altro sapore a Guglionesi Castellare, in provincia di Campobasso: arriva Circo Nero Italia, esperienza che unisce clubbing, teatro e suggestioni oniriche, pronta a trasformare un angolo di Molise in un grande rito collettivo in cui la musica diventa linguaggio condiviso. Un collettivo che vive di trasformazioni Circo Nero . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Signore e Signori è arrivato il circo in città! La notte del 7 Dicembre si alza il sipario su quello che non è un circo tradizionale di animali in gabbia e sorrisi dipinti. E' il circo della notte, dove le ombre danzano e la musica guida i passi. E' il circo della musi - facebook.com Vai su Facebook