A Gubbio il Natale è da brividi con il festival del giallo

Gubbio si prepara ad un Natale “da brividi” con il minifestival dedicato al giallo. Dal 27 al 29 novembre torna nella città di Sant’Ubaldo “GialloNatale. Minifestival del giallo, mistery e horror” una terza edizione piena di ospiti d'eccezione per serate che intrecceranno labirinti, specchi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

