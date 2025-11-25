A due voci arriva anche in Fondazione Ratti il programma

Per la prima volta FAR Fondazione Antonio Ratti accoglie il Festival A Due Voci. Due appuntamenti che spazieranno tra architettura, musica, cinema e filosofia.Giovedì 27 novembre18h30 » FAR Fondazione Antonio Ratti, via per Cernobbio 19, ComoIn dialogo con EupalinoFilippo Bricolo, architetto –. 🔗 Leggi su Quicomo.it

