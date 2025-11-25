A Diletta Leotta non perdonano niente | Chivu si stizzisce e Allegri deve chiedere scusa

Diletta Leotta è stata grande protagonista nel post partita di Inter-Milan sia con Massimiliano Allegri che con Cristian Chivu. Inter-Milan, come potevamo aspettarci, è stata una partita tesa e piena di emozione. Alla fine l’hanno avuta vinta i rossoneri grazie a un gol di Christian Pulisic, ancora una volta decisivo, regalando il primo derby – al ritorno sulla panchina del Diavolo – della stagione a Massimiliano Allegri. Resta soltanto un boccone amaro per Cristian Chivu e la sua squadra, anche sfortunata come dimostrano i due legni centrati nel corso del amtch. Senza contare, poi, che i nerazzurri hanno incrociato nel corso della loro strada un Mike Maignan in assoluto stato di grazia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - A Diletta Leotta non perdonano niente: Chivu si stizzisce e Allegri deve chiedere scusa

