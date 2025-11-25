A Corri libera il coro che non t’aspetti | volti noti del giornalismo e della politica cantano Vasco video
‘Un’Alba Chiara’ p er il 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, il Karaoke Reporter di Radio Rock, Dejan Cetnikovic e l’associazione Giornaliste Italiane hanno dato vita a un’inedita esibizione corale dell’iconico brano di Vasco Rossi. Corri libera e l’inedito coro con volti noti di Giornaliste italiane e della politica. Tra le voci d’eccezione, coinvolte nell’iniziativa canora, realizzata domenica scorsa nel corso della manifestazione “Corri Libera” promossa dal governo e da Giorgia Meloni, ci sono anche la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Roccella, la Sottosegretaria di Stato al Ministero della Difesa, Isabella Rauti, la viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CORRI LIBERA . Per dire NO alla violenza di genere. In 6000 per correre unite verso la meta: combattere il drammatico fenomeno del femminicidio. Grazie al @secolod’italia @giornalisteitaliane . Grazie alla vicedirettrice @giovannaianniello per l’attenzione d - facebook.com Vai su Facebook
Corri libera, tutti in marcia contro la violenza sulle donne. Al taglio del nastro i ministri Valditara, Abodi e Roccella #ANSA Vai su X
A Roma Corri Libera, la gara di 5 chilomentri per dire no alla violenza sulle donne - Il 23 novembre a Roma si svolgerà la prima edizione di CorriLibera Line 5k, una corsa di 5 chilometri per coinvolgere e sensibilizzare cittadini, sportivi e ... msn.com scrive