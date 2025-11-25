A Ciminna la terza edizione del Cort Festival | ospite d' onore il regista Gianni Amelio
Appuntamento ormai tradizionale di autunno per il Ciminna Corto Fest, giunto alla terza edizione. Dal 28 al 29 novembre il paese diventa un palcoscenico dei cortometraggi. Decine di opere sono al vaglio della giuria. Giovani registi a confronto che saranno protagonisti a Ciminna, piccolo centro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
