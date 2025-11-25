A Chieti un convegno celebrativo per i 100 anni dalla morte di Costantino Barbella
Venerdì 5 dicembre, alle 11, nella sala Cascella della Camera di Commercio di Chieti, un convegno celebrativo ricorderà i 100 anni dalla morte di Costantino Barbella, avvenuta il 5 dicembre 1925.Per l'occasione verrà presentata al pubblico una medaglia commemorativa, in lega metallica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
