A Campomorone torna il Gran Galà del bollito di bue grasso di Carrù
Sabato 29 e domenica 30 novembre torna a Campomorone il Gran Galà del Bollito di bue grasso di Carrù. Appuntamento al Cabannun con un menù tutto dedicato al gigante biancoIl ricavato al netto delle spese verrà devoluto a favore di CRI di Campomorone, Croce Verde Isoverde e San Vincenzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
