69a stagione concertistica Amici della musica di Padova al clavicembalo al Pollini Benjamin Alard
Concerto di musica antica per la 69a Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Padova, martedì 2 dicembre, alle ore 20.15, all’Auditorium Pollini di Padova.Al clavicembalo uno degli interpreti di musica antica più prestigiosi a livello internazionale, il francese Benjamin Alard, già. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
