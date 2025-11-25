40.000 asteroidi vicini alla Terra | un rischio lontano ma monitorato

Ilfogliettone.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Il numero degli asteroidi che orbitano nelle vicinanze della Terra ha raggiunto un traguardo significativo: sono ormai più di 40.000 gli oggetti individuati che, transitando a meno di 45 milioni di chilometri dal nostro pianeta, sono considerati “vicini”. Tra questi, circa duemila rappresentano una remota possibilità di collisione nei prossimi cento anni. Tuttavia, le probabilità di un impatto significativo rimangono estremamente basse, inferiori all’1%, e gli oggetti coinvolti sono in genere di piccole dimensioni, con una capacità ridotta di causare danni devastanti. La scoperta del primo “Near-Earth Asteroid” (NEA), risalente al 1898, ha segnato l’inizio di un processo di monitoraggio che oggi si fa sempre più sofisticato e preciso. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

40000 asteroidi vicini alla terra un rischio lontano ma monitorato

© Ilfogliettone.it - 40.000 asteroidi vicini alla Terra: un rischio lontano ma monitorato

Contenuti che potrebbero interessarti

40000 asteroidi vicini terraAsteroidi vicini alla Terra, su 40mila totali 2mila potenzialmente rischiosi. Nuove missioni di difesa planetaria - Sono quarantamila gli asteroidi vicina alla Terra individuati finora, circa duemila potrebbero colpire il nostro Pianeta nei prossimi cento anni. Si legge su ilmessaggero.it

40000 asteroidi vicini terraVicino alla Terra oltre 40mila asteroidi - Hanno superato quota 40mila gli asteroidi vicini alla Terra individuati finora, cioè quegli oggetti che possono arrivare a distanza inferiori a 45 milioni di chilometri dall'orbita terrestre. Scrive ansa.it

Asteroidi vicini alla Terra, ecco quali e quanti potrebbero colpirci: l'allarme - Sono oltre 40mila gli asteroidi individuati e che si trovano vicini alla terra: ovvero a meno di 45 milioni di chilometri dall'orbita terrestre. Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: 40000 Asteroidi Vicini Terra