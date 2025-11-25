40.000 asteroidi vicini alla Terra | un rischio lontano ma monitorato
Il numero degli asteroidi che orbitano nelle vicinanze della Terra ha raggiunto un traguardo significativo: sono ormai più di 40.000 gli oggetti individuati che, transitando a meno di 45 milioni di chilometri dal nostro pianeta, sono considerati “vicini”. Tra questi, circa duemila rappresentano una remota possibilità di collisione nei prossimi cento anni. Tuttavia, le probabilità di un impatto significativo rimangono estremamente basse, inferiori all’1%, e gli oggetti coinvolti sono in genere di piccole dimensioni, con una capacità ridotta di causare danni devastanti. La scoperta del primo “Near-Earth Asteroid” (NEA), risalente al 1898, ha segnato l’inizio di un processo di monitoraggio che oggi si fa sempre più sofisticato e preciso. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
