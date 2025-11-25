4 kg di fuochi d’artificio in auto arrestato 25enne incensurato
Tempo di lettura: < 1 minuto Nel quartiere Fuorigrotta di Napoli i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno fermato un 25enne che trasportava 100 candelotti, veri e propri ordigni pirotecnici che aveva sistemato sotto i sedili posteriori della vettura. Si tratta, come accertato dai militari dell’arma, di fuochi d’artificio non convenzionali e non omologati, ancora da etichettare, i cosiddetti cobra. Il quantitativo sequestrato supera i 4 chili di esplosivo e stava viaggiando sulle strade di Napoli tra le centinaia di auto impegnate nel traffico cittadino. A causa dell’alta pericolosità del carico è stato necessario l’intervento degli artificieri del comando provinciale di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Dal primo gennaio del 2026 nei Paesi Bassi non sarà più possibile acquistare e utilizzare fuochi d’artificio per uso privato. Questo è quanto deciso dal Senato che ha votato a favore del divieto a livello nazionale ? https://shorturl.at/zxuki - facebook.com Vai su Facebook
Fuochi d’artificio della #Curva #Nord prima del derby Poco più di un’ora al fischio di inizio del Derby della #Madonnina Vai su X
4 kg di fuochi d'artificio in auto, arrestato 25enne incensurato - Nel quartiere Fuorigrotta di Napoli i carabinieri della stazione Rione Traiano hanno fermato un 25enne che trasportava 100 candelotti, veri e propri ordigni pirotecnici che aveva sistemato sotto i sed ... Segnala ansa.it
In auto con 20kg di fuochi d'artificio, denunciati a Napoli - E' accaduto a Napoli dove la Polizia di Stato ha denunciato una 46enne napoletana ed un 32enne di Bari, entrambi con precedenti di polizia, per ... Da ansa.it