“Per noi la prevenzione parte dalle scuole, da una grande sfida culturale che deve coinvolgere tutto il Paese”. Così la segretaria del PD Elly Schlein, parlando di contrasto alla violenza di genere in occasione di una conferenza stampa al Nazareno. “Quando diciamo che parte dalle scuole – insiste Schlein – intendiamo che l’Italia è uno dei sette paesi dove non è ancora obbligatoria l’educazione sessuale e affettiva in tutti i cicli scolastici”, chiarendo invece che “noi vorremmo renderla obbligatoria” e che si augura di poter “anche su questo terreno trovare dialogo con la maggioranza che governa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 novembre, Schlein: "Auspico dialogo con governo su educazione sesso-affettiva"

