25 novembre Salis al centrodestra | Pubblicate mie foto in costume prima di fare la morale bisogna avere lo storico pulito

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro in consiglio comunale sulla Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, con la polemica più accesa tra la capogruppo della Lega Paola Bordilli e la sindaca Silvia Salis.A intervenire, per ricordare la ricorrenza di oggi, la prima cittadina con un discorso sull'importanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

