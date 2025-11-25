25 novembre Salis al centrodestra | Pubblicate mie foto in costume prima di fare la morale bisogna avere lo storico pulito

Scontro in consiglio comunale sulla Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, con la polemica più accesa tra la capogruppo della Lega Paola Bordilli e la sindaca Silvia Salis.A intervenire, per ricordare la ricorrenza di oggi, la prima cittadina con un discorso sull'importanza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

25 novembre, Salis al centrodestra: "Pubblicate mie foto in costume, prima di fare la morale bisogna avere lo storico pulito" - Scontro in consiglio comunale sulla Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, con la polemica più accesa tra la capogruppo della Lega Paola Bordilli e la sindaca Silvia Salis. Da genovatoday.it

25 novembre, Salis: "Nessuna donna resti in silenzio, non siamo sole". Viscogliosi: "V,iolenza, fenomeno ancora preoccupante a Genova" - Messaggio agli uomini: "Se è qualcosa che non diresti mai o non faresti mai, allora quando lo senti fare a qualcun altro, agisci" ... Scrive telenord.it