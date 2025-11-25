25 novembre premiato il corto del Nautico-Galvani che denuncia la violenza contro le donne VIDEO

Triesteprima.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corto della classe 2°A dell'Isis Nautico-Galvani si è aggiudicata il primo premio nell'ambito dell'iniziativa "In corto circuito, spegniamo la violenza”, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

