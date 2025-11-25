25 novembre | perché è stata scelta questa data per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Oggi, 25 novembre, ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La scelta di questa data, usata dalle attiviste sin dagli anni Ottanta e ufficializzata dall’ ONU nel 1999 non è casuale. In questo giorno, nel 1960, le tre sorelle Patria Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María Teresa Mirabal Reyes vennero uccise per volere di Rafael Trujillo, allora dittatore della Repubblica Dominicana. Le tre donne lottavano contro il regime e, proprio per il loro impegno politico, vennero picchiate a morte da agenti dei servizi segreti. Il loro triste destino fu la miccia che fece esplodere le proteste che portarono, dopo breve tempo, all’assassinio di Trujillo e alla caduta del governo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
