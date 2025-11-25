25 novembre Papa Leone XIV | Bisogna educare i giovani

“Come fare? Bisogna cominciare con la formazione dei giovani, cominciare a aprire tutti con il cuore a dire ogni persona è un essere umano che merita rispetto per la dignità, uomo, donna, tutti. Bisogna togliere questa violenza che tante volte interessa anche i ragazzi e cercare la maniera per educarli, per formare un’altra mentalità. Bisogna essere persone di pace”. Lo ha detto il Papa Leone XIV parlando con i giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, sul tema della violenza contro le donne. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

