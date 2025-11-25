25 novembre ' Neanche per finta' | il Teatro Regio per la giornata contro la violenza sulle donne
Il Teatro Regio di Parma rinnova anche quest'anno la propria partecipazione alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 novembre e fa propri i valori di libertà, dignità, rispetto che la ispirano.
Il 25 novembre 2025 non si fa finta di niente. A Poggibonsi si cammina insieme, perché la violenza sulle donne non è un fatto privato: è un problema di tutti. Ritrovo alle 18:30, tra Largo Gramsci e Piazza Cavour. Un gesto semplice, una presenza concreta, un
Giornata del 25 novembre: musica e teatro per dire no a femminicidi e violenza sulle donne - Firenze: Programma intenso quello di oggi, martedì 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che la Toscana delle Donne dedica a una serie di iniziative ...
25 Novembre, Giornata contro la violenza sulle donne: il teatro per raccontare gli abusi - Le illumina la luce di una lampada, parlano, si confrontano e registrano un podcast per ...
25 novembre: una giornata di musica e teatro per dire no alla violenza di genere - Nella Giornata internazionale contro la violenza di genere la Regione Toscana offre due momenti di riflessione tra musica e teatro ...