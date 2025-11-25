25 novembre Meloni | Violenza sulle donne è contro la libertà di tutti

Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite in questa data per ricordare l’assassinio delle sorelle Mirabal, tre attiviste torturate e uccise il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana. “La violenza sulle donne è un atto contro la libertà di tutti”, scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Un fenomeno intollerabile, che continua a colpire e che va combattuto senza sosta”, aggiunge la premier.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

