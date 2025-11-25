25 novembre Meloni | Famiglia luogo primario educazione figli scuola alleata – Esclusiva LaPresse

“Resto convinta che la famiglia sia e rimanga il luogo primario dell’educazione dei figli e che la scuola rappresenti un’alleata, così come le altre agenzie educative”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista rilasciata a LaPresse in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Crediamo talmente tanto in questa alleanza e nel ruolo della scuola – sottolinea la premier – che i l Ministero dell’Istruzione e del Merito ”, guidato da Giuseppe Valditara, “ha introdotto l’educazione al rispetto, al rispetto dell’altro e della sua libertà, alle corrette relazioni, e ha attivato tanti altri progetti per sensibilizzare giovani e giovanissimi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

