25 novembre Madre di Dio Misericordioso di Cipro | la miracolosa icona legata a un segno

L’icona della Madre di Dio Misericordioso è veneratissima nell’isola cipriota dove da sempre è fonte di numerosi prodigi e grazie. Si dice che a realizzarla sia stato uno degli evangelisti. La tradizione vuole infatti che a dipingere l’icona della Madre di Dio Misericordioso sia stato l’evangelista Luca in persona. L’immagine ha ricevuto il nome “Kykkiotisa”. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

