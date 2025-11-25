25 Novembre Giornata Internazionale contro l' eliminazione della violenza sulle donna

Ogni anno il 25 novembre, con grande partecipazione istituzionale e mediatica, si celebra questa giornata, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17121999 con la Risoluzione 54134, ricordando le Sorelle Mirabal (attiviste politiche della Repubblica Dominicana uccise nel 1960). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

